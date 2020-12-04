Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subayların da arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.