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Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 17.04.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Dolandırıcılara 4 ilde operasyon
AA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için özel çalışma yaptı.

Polis ekipleri, Eskişehir, İstanbul, Uşak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Recep Ç, Türker T, İsmail T. ile Okan S'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait belgeler ile tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

*Fotoğraf: İHA

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