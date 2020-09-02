Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

AA

Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Pilot Binbaşı Erkin Karabacak ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder'in konuşmasının ardından program sona erdi.Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, daire müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.Protokol üyeleri buradaki törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne geçti.