Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü

İHA

Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının da takla atması sonucu 2 personel yaralandı.

Kaza Eskişehir Afyon karayolu 54. kilometresinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı.

İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.