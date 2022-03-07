Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, servis otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazaya müdahale için bölgeye giden bir itfaiye aracı da kontrolden çıkıp devrildi.