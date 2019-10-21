21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali, başladığı 18 Ekim'den bu yana üniversitenin kampüsünde ve Eskişehir'de büyük heyecan yarattı.
Yaygın tiyatro eğitimi anlayışıyla çağdaş tiyatronun gereksinimlerini arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programını belirleme amacıyla bu yıl ilki düzenlenen festivalde kapalı gişe oynayan 10 oyundan biri olan ‘Teatro Delusio' sahnelendi. Tamamen ücretsiz olan festival oyunları öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin yabancı oyunlarından 'Teatro Delusio'da başrolleri Andrès Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus, Michael Vogel ve Thomas van Ouwerkerk paylaşıyor. Familie Flöz Topluluğu'nun oyunu olan 'Teatro Delusio', Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenirken öğrenciler ve Eskişehirliler'den büyük ilgi gördü.
Hiç kelime kullanılmamasına rağmen kendini çok iyi anlatan, üzüntü ve aynı zamanda neşeyle dolu, olağanüstü ve son derece yetenekli bir karakter komedisi olan ‘Teatro Delusio', seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli "Bilimsel araştırma projemizle, 1936'dan bu yana uygulanan oyunculuk eğitimi müfredatını güncellemeyi hedefledik. Bunun için öğrencileri, sanatçıları ve eğitmenleri yan yana getirelim onların görüşlerini alalım, çağdaş tiyatro uygulamalarından yararlanalım istedik. Dünya ölçeğinde kendini kanıtlamış ustaları davet ettik. Onlarla çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu çalışmaların ardından anketler düzenleyeceğiz. Elde ettiğimiz verileri somutlaştırıp rapor haline getireceğiz ve ülkemizde oyunculuk eğitimi veren okullara ileteceğiz. Biz aslında sanatın içine bilimi katalım ve bunu evrensel düzeyde anlamlı kılalım istiyoruz" dedi.Prof. Erol İpekli
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