Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3'ü tutuklu 4 sanıktan 3'ü, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına 3 tutuklu sanık virüs salgını nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuksuz sanığın ise duruşmaya gelmediği öğrenildi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gülizar Ş, Cüneyt A. ve Ali Osman T'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum etti.

Öte yandan tutuksuz sanığın ise beraatine hükmedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.