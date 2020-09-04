Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Denizcan M. ve Hayri Y. ile tutuksuz yargılanan Mehmet K. ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme hayeti, Hayri Y'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Denizcan M'ye 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Suçsuz olduğuna kanaat getirilen Mehmet K. ise beraat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.