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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin 67 yaşındaki Zeki Kireç'e ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:26
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        Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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        Olay yerine, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Zeki Kireç'e (67) ait olduğu belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Kireç'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Eskişehir
        #Porsuk Çayı
        #ceset
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