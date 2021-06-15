Eskişehir'de zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısıyla ilgili iddianame hazırlandı

Bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme neticesinde, söz konusu müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lira parayı, alacaklı sıfatı olmayan özel bir sağlık grubu şirketine aktardığı tespit edilen sanık Eskişehir 7. İcra Müdür Yardımcısı Erkan K. (38) hakkında "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme" suçlarından 9 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın bahis oyunları oynadığını itiraf ettiğini, bu nedenle borçlandığı için zimmetine para aktardığını söylediği belirtildi.
İddianamede, "Sanık adliyedeki inceleme sırasında sigara içme bahanesiyle kaçtığını ve amacının avukat bulup teslim olmak olduğunu belirtmiştir. İfadesinde, 'Müdür bey hesapları incelemeyip tespitler yaptığında ben de zimmeti kabul ettim. Sigara içmek için izin istedim. Sonra dördüncü kata çıktım. Bir süre bekledim ve müdür beyi göremeyince yeniden aşağı inip dışarı çıktım. Amacım bir avukat ayarladıktan sonra teslim olmaktı. Selman Toprak’ı avukat ayarlaması için aradım ama yardımcı olamayacağını söyleyince cep telefonumu kapatıp çöpe attım. Yaklaşık 2 gün boyunca sokaklarda kaldım." ifadeleri yer aldı.
Sanığın savcılık ifadesinde pişmanlığını dile getirdiği aktarılan iddianamede, "S.T'den de borç almaya başladım. Genelde paraları elden alıyordum ve bir kısmını ödedim. Ancak bir süre sonra ödemeyeceğim miktarlar olmaya başladı. O.A'ya ait bayiden bu süre zarfında çok yüklü miktarda veresiye olarak bahis oynadım. İcra dosyalarından sağlık şirketi üzerinden O.A'ya aktarılan paralar, bahis borcu olarak borçlandığım paralardır. Pişmanım." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan dosya kapsamında tutuklu bulunan Selman T. ve tutuksuz 3 sanık hakkında ise suça yardım ettikleri iddiasıyla 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I, O.A, S.E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan, Erkan K. ile Selman T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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