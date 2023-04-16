Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Eskişehir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 17 yaralı

Eskişehir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak beton bloklara çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Giriş: 16.04.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 17 yaralı
İHA

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolu Batıkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü Mesut Adak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ayvalık-Ankara arası sefer yapan yolcu otobüsü, beton bloklara çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle şoförün de içinde bulunduğu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Van'da operasyon
Van'da operasyon
Otomobil yol kenarındaki eve çarptı: 1 ölü
Otomobil yol kenarındaki eve çarptı: 1 ölü
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.