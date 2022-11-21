"MUHTEMELEN KEDİNİN DE ANNESİ ÖLMÜŞ"

Köpeğin 10 yavrusunun doğumdan kısa süre sonra öldüğünü belirten Gökdağ, "O da bir yavru kedi buldu, ona annelik yapıyor. Hem mahallemizi bekliyor hem de ona annelik yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Ceki'ye bakıyoruz. Ceki sağ olsun, annelik duygusuyla yavruya bakıyor. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş" dedi.

Gökdağ, kediye annelik eden köpeğin herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.