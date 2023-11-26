ESKİŞEHİR'DE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Eskişehirde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesinde sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri bir süre aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler yeniden devam etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Porsuk Çayının yüzeyi, çevresinde bulunan ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplandı.

Eskişehir genelinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Birkaç gün önce ilçelerde yağan kar, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.