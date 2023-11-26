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        Haberler Gündem Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Eskişehir'de okul var mı, Valilik açıkladı mı?

        Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Eskişehir'de okul var mı?

        Olumsuz hava şartları Türkiye'nin dört bir yanında etkisini gösterdi. Eskişehir genelinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Mevsimin ilk karının düşmesinin ardından yarın Eskişehir'de okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. Bu bağlamda gözler "Yarın Eskişehir'de okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Eskişehir'de okulların durumu...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 26.11.2023 - 20:47 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:47
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        • 1

          Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'den kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sonrasında yarın Eskişehir'de okulların tatil olup olmadığı milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, yarın Eskişehir'de okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          ESKİŞEHİR'DE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

          Eskişehirde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

          Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesinde sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri bir süre aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler yeniden devam etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Porsuk Çayının yüzeyi, çevresinde bulunan ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplandı.

          Eskişehir genelinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Birkaç gün önce ilçelerde yağan kar, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.

        • 3

          ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

          27 Kasım'da yarın Eskişehir'de okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Valilikten son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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