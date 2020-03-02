Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 6,54 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk),6 tablet, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tüfek ile 11 kartuş ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.