Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazarlanması amacıyla kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen otomobili takibe alan polis, kısa süreli kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.

Araçtan atıldığı belirlenen paketlenmiş halde 958 gram sentetik uyuşturucu, ağaçlık alanda narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.