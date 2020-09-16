Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait otomobilde narkotik dedektör köpeği Aşil'in de katıldığı aramada, poşetlere gizlenmiş 24,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.