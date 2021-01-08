Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.K'nin kullandığı otomobili Eskişehir girişinde takibe alan ekipler, jandarma uygulama noktasına yaklaştığında, araç içerisinden bir şeylerin atıldığını tespit etti.

Şüpheli aracı Eskişehir-Bursa kara yolunun 27. kilometresinde kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, araçta bulunan zanlılar M.K. ile Ş.M'yi gözaltına aldı.

Çevrede yapılan araştırmada, araçtan atılan 3 cam kavanoz içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Ş.M. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.