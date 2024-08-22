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        Haberler Gündem Eskişehir'de trenin çarptığı teknisyen öldü - Güncel haberler

        Eskişehir'de trenin çarptığı teknisyen öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bölgedeki ağaçları kesmek için rayların bulunduğu alana giren teknisyen, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:46
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        Trenin çarptığı teknisyen öldü
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        Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli Enes Duman (21), şefiyle beraber Çukurhisar Mahallesi'ndeki tren istasyonuna geldi.

        Şefinin talimatı üzerine girilmesi yasak olan alandaki ağaçları kestiği öne sürülen Duman'a, test sürüşü yapan konvansiyonel elektrikli tren çarptı.

        Bakım onarım şirketinin personeli Duman, trenin çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Duman'ın yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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