Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.A, A.Ö, S.K. ve İ.Y.'nin bulunduğu otomobili Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 Zeus heykeli, 1 mermer heykel, ön ve arkasında hayvan figürleri bulunan 1 bronz tablet ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 5 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla adliyeye gönderilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.