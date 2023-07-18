Tüm çabalara rağmen durumun önüne geçilemediğini anlatan Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Konteynerlere değil sulama kanalına çöp atan bir toplum haline geldik. Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova ile Uluönder mahallelerinin çöplerinin toplanma alanı burası oldu. Bir kanala televizyon, buzdolabı, koltuk atılmaz. Eskişehir Sulama Birliği, Devlet Su İşleri ve belediyelerle görüşmelerimizi tamamladık. Kanalda biriken çöpler sivrisinek ve karasinek oluşturuyor. İlaçlama yapılsa da önüne geçilemiyor. Kökten bir çözüm istiyoruz. Çevrede oturan insanlar koku ve sivrisinekten camlarını açamıyorlar. Bu sıcak havada kapalı camlar ardında yaşamaya mecbur kalıyorlar."