Eskişehir'de suça karışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan gelerek kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 4'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 5 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.