Eskişehir'de 'sonic ses' uyarısı

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Eskişehir Valiliği 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bugün saat 10:00-17:00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğini ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberine göre Eskişehir Valiliği 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğini ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca valilik, 19 Nisan 2024 Cuma günü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş yapılacağını uyarılarında belirtti. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan uyarı metnin tamamı ise şöyle;

"1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00-17.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir. Ayrıca, 19 Nisan 2024 Cuma günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. " Fotoğraf: AA