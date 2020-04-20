Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.