Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye para cezası uygulandı

Valilikten alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasındaki Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası verdi.