Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişiye para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 114 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerindeki kontrollerde, ihlallerden dolayı söz konusu kişilere 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen oranlarda ceza verildi.