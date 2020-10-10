Eskişehir'de silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Ekim'de, 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan N, Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralanmış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.