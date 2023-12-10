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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de sahte içki operasyonu

        Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

        Eskişehir'de bir ev ve iş yerine düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:57
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        Eskişehir'de sahte içki operasyonu
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce adresi belirlenen bir ev ve iş yerinde yapılan operasyonda, 380 litre etil alkol, 74 litre sahte alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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