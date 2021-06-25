Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu

Bilal Korkmaz (31),İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan geçen çay kenarında oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine AFAD bünyesindeki dalgıçlar, bölgede yaklaşık 2 saat süren arama sonucu Korkmaz'ın cesedini sudan çıkardı.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.