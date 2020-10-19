Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda devriye görevi yapan Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler Ramazan G, Şahin Ö, Ayça A, Veli N. ve Mustafa Ç'nin içinde bulunduğu otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 2 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.