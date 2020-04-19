Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde denetim yapan polis, Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi kavşağında Oğuzhan K. idaresindeki 26 VL 389 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü Oğuzhan K. ile arkadaşları Ferhat K. ile Burhanettin K. kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada polis, bir miktar metamfetamin, kurusıkı tabanca, tüfek fişeği, bıçak ile sopa ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.