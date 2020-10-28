Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Murat C'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nihat G'nin kimlik kontrolünde 6 suçtan arandığı, sürücüsü Murat C'nin ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca Nihat G'nin üzerinde 0,58 gram metamfetamin ile 0,22 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.