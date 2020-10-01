Eskişehir'de polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini ateşe verdi

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzcan T'ye ait plakasız motosikleti durdurdu.

Ekipler, Oğuzhan T'nin sürücü belgesinin bulunmadığını, aracın da muayenesi ve sigortasının yaptırılmadığını belirledi.

Hakkında cezai işlem yapılmasına sinirlenen sürücü, motosikletini çakmakla ateşe verdi.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Oğuzcan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.