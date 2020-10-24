Eskişehir'de plak hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokak'ta F.A'ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının zanlısı Boran A'yı kent merkezindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Müzik plakları ise bulunarak sahibi F.A'ya teslim edildi.