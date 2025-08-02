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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Eskişehir'de aralarında husumet olduğu belirtilen 2 grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 06:36 Güncelleme: 02.08.2025 - 06:36
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        Eskişehir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Çıkan arbedede Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; karın bölgesine 2 kurşun isabet Volkan Taşdelen, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybederken, Enes Ö'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheliler Umut U. (35), Ahmet D. (18) ve Cevdet D.’yi (35) kısa sürede yakaladı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise park hallindeki bir otomobilin yakınında 1 adet tabanca bulundu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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