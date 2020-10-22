Eskişehir'de nargile salonuna dönüştürülen kiralık daireye polis baskını

AA

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir binanın en üst katındaki dairede çok sayıda kişinin nargile içtiği ve evin iş yeri statüsünde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Olay yerine giden ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği evde bulunan 8 kişiden 5'inin teras bölümünde nargile içtiğini belirledi.

Polis, nargile içen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Evde bulunan 8 kişi hakkında ayrıca "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.