Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binasına düzenlediği operasyonda 10 kişiyi yakaladı.

Binada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 43 bin 750 lira ceza verildi.

Dernek başkanı "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.