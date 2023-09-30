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        Haberler Gündem Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu - Güncel haberler

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:28
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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Yağış dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları oldu. Çevre yolundaki Kartal Alt Geçidi'nde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri, alt geçitte biriken su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

        Yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan Emek Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Bulvarı'nda 2 aydınlatma direği, yağış sebebiyle devrildi.

        Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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