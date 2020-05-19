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Eskişehir'de kuş ve köpekler için sokağa yiyecek bırakılıyor

Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sahipsiz hayvanlara yiyecek ve su bırakıyor.

19.05.2020 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de kuş ve köpekler için sokağa yiyecek bırakılıyor - ESKİŞEHİR
AA

Derneğin başkanı Mesut Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde güvercin ve köpekleri beslediklerini söyledi.Kısıtlamada her gün ortalama 100 kilogram buğdayı güvercinler için belirlenen bölgelere bıraktıklarını anlatan Durmuş, "Dernek üyelerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarını aç bırakmamak için çalışıyoruz. Depomuzda 500 kilogram daha buğday ve mısırımız ile 15 torba da köpek mamamız mevcut. İlçelerdeki dernek üyelerimiz de bölgelerinden yemleme yapıyor. Sularını da eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.Durmuş, besleme sırasında zaman zaman yaralı ya da hasta hayvanlarla karşılaştıklarını aktararak, onları da tedavi için veterinere götürdüklerini aktardı.

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