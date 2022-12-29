Eskişehir'de kurslardan 138 bin 582 kişi yararlandı

AA

Eskişehir'de, hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin 582 kişi yararlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri'nde 2022 yılında 5 bin 628 kurs açıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, bu kurslara 138 bin 582 kişinin devam ettiğini, bir önceki yıla oranla yüzde 195 artış gösterdiğini ifade etti.

"ÖĞRENMEYİ SÜREKLİ KILMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Hayat boyu eğitimin beşikten mezara bir süreç olduğunu belirten ve tüm vatandaşları hayat boyu öğrenme kurslarına davet eden Töre, "Öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyecek, öğrenmeyi sürekli kılmaya daima gayret edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hayat boyu öğrenen insanlar, hayat boyu mutlu olan insanlardır" değerlendirmesinde bulundu.

"HERKES KENDİNE UYGUN BİR KURS BULABİLİR"

Milli Eğitim Bakanlığınca sadece eğitim çağındaki nüfusa yönelik değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşlarında eğitime erişimleri noktasında da Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü aktaran Töre, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezleri'miz her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışı içinde hizmet veriyor. Halk Eğitimi Merkezleri'miz, okuma yazma kurslarından tutun da istihdam odaklı kurslara, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda toplumun gelişimine katkı sunuyor. Her vatandaşımız Halk Eğitimi Merkezleri'nde kendisine uygun bir kurs bulabilir. Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurslarımıza davet ediyorum."