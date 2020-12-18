Eskişehir'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 aylık çalışma sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarını işlediği öne sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 tabanca ve 5 tüfek ile telsiz ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında 130 kişiye kumar oynamaktan 159 bin 250 lira para cezası uygulandı.