Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

YHT ile Ankara'ya gidececek yolcuların, Eskişehir Garı'nın girişlerine yerleştirilen termal kamera sayesinde vücut ısıları tespit edildi. Güvenlik görevlileri, vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Garın bekleme salonundaki banklara, bilet kontrol noktalarına ve peronlara sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu çıkartmalar ve levhalar yerleştirildi. Garda görev yapan personel de maske ve eldiven takarak Kovid-19'a karşı önlem aldı.

YHT içinde de yolcular sosyal mesafe kuralına uygun olarak koltuklardaki yerlerini aldı.

Daha sonra tren, Ankara'ya uğurlandı.