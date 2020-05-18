Eskişehir'de kedisine şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İran uyruklu P.S'nin, Eskibağlar Mahallesi'ndeki evinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kedisine şiddet uyguladığı görüntüleri izleyen hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, P.S'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan zanlı, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.