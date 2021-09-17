Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan tesisin tuvaletler bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada orada bulunan işçiler S.Ç, Ü.H. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.