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Yayalara geçit yok! Eskişehir'de kaldırımlar park alanı oldu

Eskişehir'de parka dönüştürülen bazı cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda yayalar yürüyemez hale geldi. Kaldırımlara sıralı halde park eden scooterlar, motosikletler ve otomobiller ile bazı işletmelerin eşyaları yayaların yürümesini engelliyor. Bu durum yoldan yürümek zorunda kalan yayaları kaza riskiyle karşı karşıya getirip, can güvenliklerini de tehdit ediyor

Giriş: 26.12.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de kaldırımlar park alanı oldu
İHA

Eskişehir'de, kaldırımlara sıralı halde park eden scooterlar, motosikletler ve bazı işletmelerin bıraktığı eşyalar yaya ulaşımını imkansız hale getiriyor.

Yurdun pek çok kentinde olduğu gibi Eskişehir'de de kent merkezinin birçok noktasında kısa mesafeli ulaşımlar için tercih edilen scooterlar ve motosikletlerin kaldırım işgali yaya ulaşımını engelliyor.

Kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler ile sokaklara gelişigüzel bırakılan scooterlar ve motosikletlerin yanı sıra pek çok noktada otomobil parkları ile bazı işletmelerin bıraktığı eşyalar da yayalara geçit vermiyor. Vatandaşlar, kaldırım işgalinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istiyor.

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