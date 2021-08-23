Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, jeneratör, dalgıç pompa ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.