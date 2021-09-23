Eskişehir'de Iraklı kızın kaybolmasına ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Kırklareli'nde sahte kimlikle yakalanan ve Eskişehir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Amjed M.M'nin evinde çok sayıda şüpheli materyale rastlandı.
Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 21 gündür haber alınamayan Al-Abbood'un, Amjed M.M'nin evine giriş kayıtlarına ulaşırken, kayıp genç kızın evden çıkış görüntülerine ise rastlamadı.
Sally Ali Challab Al-Abbood ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gelen Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.
Öte yandan, evde bulunan balta, bıçak, zanlıya ait çanta ve çorapta kan izine rastlandığı, kriminal incelemede ise Sally Ali Challab Al-Abbood'un babası Ali Challab Al-Abbood'dan alınan DNA örneklerinin eşyalardaki kanla uyuştuğu belirlendi.
Savcılıktaki ifadesinde balta ve testereyi satın aldığını kabul eden Amjed M.M, söz konusu aletlerle Kurban Bayramı'ndaki etleri doğradığını iddia etti.
Suçlamaları kabul etmeyen Amjed M.M, boğazındaki hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmeye çalıştığını öne sürdü.
Kayıp genç kızla eve geldiğini kabul eden zanlı, bir süre sonra Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrıldığını, gece saatlerinde çöpe bıraktığı poşetlerde sokak hayvanları için mama olduğunu, kayıpla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını savundu.
Bu arada, genç kızın kaybolmasıyla ilgili bir zanlının daha Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildiği ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
- Olay
Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.
Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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