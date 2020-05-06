Eskişehir'de iki katlı ev karantinaya alındı

AA

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Uğursal Sokak'ta yaşayan M.Ş, E.Ş. ile A.Ş. rahatsızlanarak Şehir Hastanesine başvuruda bulundu.

Burada yapılan testlerinde Kovid-19 pozitif oldukları anlaşılan 3 kişinin yaşadığı iki katlı ev ile burada ikamet eden 15 kişi önlem amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.

Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliğince karşılanacağı öğrenildi.