Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinden çok sayıda sigara ve alkollü içeceğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelileri B.S. İ.A. ile Y.K'yi saklandıkları evlere düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden İ.A. ile Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.