Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi, İstiklal, Yenibağlar ile Bahçelievler mahallelerinde 10 ayrı otodan ve evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen zanlılar E.U. (35) ile N.T. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Y.Y. (53),H.Ö. (66) ile B.E. (56) de gözaltına alındı.