Eskişehir'de FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.